Росія організувала підрив авто українського розвідника в Києві в квітні 2019-го

У Офісі генпрокурора завершили досудове розслідування щодо двох громадян Росії. Їх підозрюють у вчиненні теракту щодо військовослужбовця одного з розвідувальних органів України. А саме вони підірвали його автомобіль. Інцидент стався 4 квітня 2019 року. Також росіян підозрюють у низці інших злочинів.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, підрив машини українського розвідника в Києві організували співробітники російських спецслужб. А виконавцями злочину є громадяни РФ, а саме колишні російські правоохоронці. Вони прибули до України за підробленими паспортами громадян Киргизстану.

Радимо ознайомитися! Вибух автівки розвідника у Києві як прояв довгих рук Москви

Наразі росіянам інкримінують такі злочини:

замах на терористичний акт,

незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибухівкою),

використання завідомо підробленого документа.

Максимальне покарання за санкцією статей – 15 років позбавлення волі.

Зараз підозрювані та їхні захисники знайомляться з матеріалами досудового розслідування. Опісля обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті.

Досудовим розслідування за цієї справою займалися слідчі управління СБУ у Києві та Київській області, оперативне супроводження здійснював Департамент контррозвідки СБУ. Завершили досудове розслідування прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Що відомо про підрив українського розвідника в Києві

Вибух пролунав приблизно о 2 годині ночі. Згодом журналіст Юрій Бутусов повідомив, що диверсант намагався встановити саморобну міну під машину. Але вона вибухнула передчасно. У підсумку підривник зазнав поранення та перебував у важкому стані. Також його на час лікування взяли під охорону. Він не є громадянином України. Щодо українського офіцера, то він не постраждав. Відомо, що це офіцер українських спецслужб, який бере активну участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі. Його ім'я досі є невідомим.

Дивіться момент підриву авто українського розвідника в Києві: відео

Бутусов додав, що підривник вів спостереження за автомобілем, а також діяв у складі групи. За його словами, це був вже не перший випадок вибуху машини у Києві.

Вперше вдалося захопити того, хто закладав міну. Можливо, якщо диверсанта вдасться розговорити, він проллє світло на інші підриви і терористичні акти, що сталися в Києві за останні роки,

– зауважив він.

До теми! Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів