Росія претендує на частину арктичного шельфу

Наступного року Росія подасть заявку до ООН на розширення меж арктичного шельфу.

Про це заявив міністр природних ресурсів Росії Сергій Донський. За його словами, Росія претендує на приєднання більше мільйона квадратних кілометрів шельфу в Північному Льодовитому океані.

Як відомо, ця територія містить численні нерозвідані джерела корисних копалин та морську транспортну артерію. Російські військові експерти вже закликали владу нарощувати озброєння Федерації в заполярних широтах через майбутню серію наукових досліджень регіону.