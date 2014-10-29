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      Росія претендує на частину арктичного шельфу

      Фінансові ринки 750 Читать новость на русском

      Наступного року Росія подасть заявку до ООН на розширення меж арктичного шельфу.

      Про це заявив міністр природних ресурсів Росії Сергій Донський. За його словами, Росія претендує на приєднання більше мільйона квадратних кілометрів шельфу в Північному Льодовитому океані.

      Як відомо, ця територія містить численні нерозвідані джерела корисних копалин та морську транспортну артерію. Російські військові експерти вже закликали владу нарощувати озброєння Федерації в заполярних широтах через майбутню серію наукових досліджень регіону. 

      Теги: Новини Росії ООН
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 29 жовтня 2014
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