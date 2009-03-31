Росія в НАТО?

Голова польського МЗС висловився за вступ Росії в НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вважає вступ Росії до Північноатлантичного Альянсу правильним кроком. Повідомляє “Радіо Свобода”. За словами польського міністра, приєднання Росії до НАТО сприяло б демократизації країни та переведення армії під контроль політиків.Зазначимо, Радослава Сікорського вважають одним з кандидатів на посаду Генерального секретаря НАТО. Польські дипломати посилено лобіюють його кандидатуру серед країн-членів Альянсу. Проте Сполучені Штати, Великобританія та ще низка держав Північноатлантичного блоку висловилися на підтримку данського прем’єра Андерса Фога Расмуссена.