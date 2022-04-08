Росіяни хочуть побільше жертв, рідкісні виродки, – Кім про обстріл Краматорська

Губернатор Миколаївщини Віталій Кім прокоментував нелюдський обстріл окупантами вокзалу в Краматорську. Він заявив, що російські бойовики хочуть якомога більше жертв серед мирного населення.

Кім зазначив, що дії окупантів спрямовані на те, щоб мирні мешканці зазнавали якомога більше втрат та не могли евакуюватися з гарячих точок.

Важливо Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей

Віталій Кім закликав громадян не скупчуватися у великі натовпи.

Не скупчуйтесь, не потрібно. Вже зрозуміло, що росіяни хочуть якомога більше жертв. Рідкісні виродки,

– сказав Кім.

Дивіться також: Заблоковано три евакуаційних потяги з Краматорська