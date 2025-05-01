Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в етері телемарафону.

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Звідки росіяни планують наступати на Дніпропетровщину

Волошин розповів, що російські війська продовжують активно атакувати на Новопавлівському напрямку. Загалом впродовж минулої та цієї доби російські війська провели там 16 штурмових дій.

Зранку теж він продовжує свої штурмові дії, тому що він щосили рветься туди, де саме сходяться три області: адміністративний кордон Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Ворог рветься також зайти на Дніпропетровщину з цього південного напрямку,

– повідомив речник.

Волошин також додав, що вчора, 30 квітня, окупанти провели перегрупування і сьогодні, 1 травня, продовжили з новими силами проводити штурми малими групами піхоти в напрямку населених пунктів Лобкове, Степове, Малі Щербаки.

Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська збільшили інтенсивність бойових дій, прагнучи вийти на кордон Дніпропетровської області. Він зазначив, що попри постійний тиск окупантів, ворог зазнає постійних втрат та відходить назад.