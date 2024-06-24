Про це повідомили у Сухопутних військах. Там також додали відповідні кадри.
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ЗСУ відбили штурм окупантів
В понеділок, 24 червня, в Сухопутні війська повідомили, що загарбники знову рано-вранці спробували атакувати українські рубежі.
Однак там зазначили, що штурм росіян відбили️.
"Додатковий захист, РЕБ і мангали не врятували російську техніку від уражень", – йдеться в повідомленні.
Бійцям 33 ОМБр вдалося ліквідувати декілька одиниць ворожої техніки. Так, вони змогли знищити:
- 3 танки
- 1 БМП
Також пошкодили:
- 2 танки
Крім цього, зменшили присутність російського контингенту:
- 200 – 5
- 300 – 4
Також в Сухопутних військах поширили відео відбиття штурму росіян.
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Зауважимо, що від початку повномасштабної війни втрати російської армії у живій силі сягнули понад 535 тисяч. Лише за останню добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1300 російських вояк, а також знищено понад 50 артилерійських установок та 12 танків.