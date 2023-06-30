За даними обласної влади, 6-річний хлопчик зазнав поранень. Внаслідок удару ворога постраждали ще двоє дорослих людей.

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Що відомо про чергову атаку росіян

Російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці, – постраждала родина з дитиною. У 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості,

– заявив глава Херсонської ОВА.

Він також уточнив, що, окрім дитини, поранень зазнали дорослі. Зокрема, поранені 79-річний чоловік та 42-річна жінка перебувають в лікарні. Медики надають їм необхідну медичну допомогу.