За понад 3 тижні в окупантів назбиралося чимало понівеченої техніки. Тому вони нічого краще не придумали, ніж збирати її в Джанкої.

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Для місця збору свого металому загарбники вирішили використовувати аеродром в Джанкої. Саме туди звозять усе те, що підбили у бою.

На аеродромі Джанкой розгорнуто збірний пункт пошкодженої техніки,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

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