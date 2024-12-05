Цей район обороняють для того, щоб перешкодити захопленню Дніпровської затоки. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Радіо Свобода", передає 24 Канал.
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Чому Кінбурнська коса це важливий плацдарм
За словами Волошина, у ворога виникло велике занепокоєння, тому росіяни, окрім розміщення додаткових сил оборони на самій Кінбурнській косі, ще два з половиною місяці тому перекинули туди дивізіон річкових катерів із Севастополя, приєднавши його до так званої Дніпровської флотилії.
Окупанти зробили це з метою посилити свою присутність у Дніпровській затоці й на Кінбурнській косі зокрема.
Це для них і для нас досить важливий плацдарм. Крім того, з Кінбурнської коси можна вести обстріли півдня Херсонської області, півдня Миколаївської області,
– додав він.
До того ж, узявши під контроль Кінбурнську косу, що закриває вхід з моря до Дніпра, можна "фактично закрити можливість російським підрозділам отримувати певну підтримку з моря".
Раніше у Силах оборони Півдня повідомляли, що окупанти поповнюють особовий склад на Кінбурнській косі, вони дійсно тримають там певні підрозділи. Коса сьогодні – така ж сама зона бойових дій.