Цей район обороняють для того, щоб перешкодити захопленню Дніпровської затоки. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Радіо Свобода", передає 24 Канал.

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Чому Кінбурнська коса це важливий плацдарм

За словами Волошина, у ворога виникло велике занепокоєння, тому росіяни, окрім розміщення додаткових сил оборони на самій Кінбурнській косі, ще два з половиною місяці тому перекинули туди дивізіон річкових катерів із Севастополя, приєднавши його до так званої Дніпровської флотилії.

Окупанти зробили це з метою посилити свою присутність у Дніпровській затоці й на Кінбурнській косі зокрема.

Це для них і для нас досить важливий плацдарм. Крім того, з Кінбурнської коси можна вести обстріли півдня Херсонської області, півдня Миколаївської області,

– додав він.

До того ж, узявши під контроль Кінбурнську косу, що закриває вхід з моря до Дніпра, можна "фактично закрити можливість російським підрозділам отримувати певну підтримку з моря".

Раніше у Силах оборони Півдня повідомляли, що окупанти поповнюють особовий склад на Кінбурнській косі, вони дійсно тримають там певні підрозділи. Коса сьогодні – така ж сама зона бойових дій.