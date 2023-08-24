Відповідні кадри поширюють у мережі, зокрема – журналіст Андрій Цаплієнко. Він опублікував два показових відео, як окупанти не довго раділи та вихвалялися, передає 24 Канал.

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"Привіт пану Зеленському"

На першому відео російський окупант самовпевнено вихваляється, що його підрозділ буцімто захопив американську БМП Bradley. Загарбники пишалися, що "затрофеїли" техніку, яка була на озброєні ЗСУ.

Передаємо привіт пану Зеленському… Зараз ми приженемо "мотолигу" і заберемо цю ху*ню. Загін Керч,

– вихвалявся окупант.

Окупанти вихваляються перед "трофеєм" / Увага! Нецензурна лексика (18+)

Проте радіти росіянам довелося не довго. Вже на наступних кадрах видно, що окупант, який так вихвалявся й впевнено "передавав вітання" українському президенту, опинився у полоні. Він відразу почав бідкатися й скиглити, що "йому лише 19 років".

Росіянин у полоні вже не такий самовпевнений: дивіться відео

Як заявляє Цаплієнко, ймовірний позивний окупанта на відео – "Шмига". Він є бійцем "Загону Керч", який складається у більшості з добровольців з Криму та інших окупованих територій. Відомо, що цей підрозділ є медійним, який активно піарить російська пропаганда.

Вони, як про них пишуть, "глибоко занурені до інтернет-культури та аніме", тож належать до освіченого і творчого середовища. І це означає, що ниття "Шмиги" могло бути добре продуманою виставою "тиснути на жалість, якщо потрапиш в полон",

– прокоментував Цаплієнко відео з мережі.

Російський комбат у полоні допомагає ЗСУ

В українському полоні опинився російський майор і комбат Томов. Він загадково зник на лівобережжі Херсонщини поблизу населеного пункту Козачі Лагері. Росіяни бідкалися, що Томов не виходив на зв'язок протягом кількох днів.

Згодом стало відомо, що комбат 1822 полку збройних сил Росії опинився в українському полоні. У мережі опублікували кадри, на яких Томов сидить біля карти й щось активно показує. Можна припустити, що він вирішив допомогти ЗСУ звільняти території від загарбників.