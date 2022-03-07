Водночас ворог не залишає спроб оточення Києва. Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

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Використовуючи складну оперативно-стратегічну обстановку, російські окупаційні війська все ж продовжують спроби атакувати південний напрямок,

– наголосив Валерій Залужний.

Головнокомандувач наголосив, що стійка оборона наших міст – Чернігова, Харкова, Миколаєва, Сум, Маріуполя, – та національний спротив не дають змоги противнику розвинути успіх.

За скільки б кілометрів ворог не просунувся вглиб нашої території, втримати її він не зможе,

– наголосив Залужний.



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