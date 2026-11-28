Як повідомив Олег Кіпер, голова Одеської ОДА.

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Що відомо про наслідки удару по зерновому складу?

Російська атака пошкодила покрівлю складської будівлі, де зберігалося зерно. Більшу частину врожаю знищено.

В ОВА не уточнили, скільки саме зерна було на складі та якими є загальні збитки від удару.

Про які ще атаки по харчовій промисловості відомо?

У Міністерстві оборони України раніше повідомляли, що від початку 2026 року російська армія щонайменше 62 рази атакувала харчові підприємства, продовольчі склади та логістичні центри. Це майже вдвічі більше, ніж за всі попередні роки повномасштабної війни разом.

Серед нещодавніх цілей російських військ були завод "Олейна" у Дніпрі, виробництво компанії "Королівський смак" на Кіровоградщині та фермерські склади на Одещині, де зберігалося майже 1,5 тисячі тонн пшениці.



Ще на початку листопада в ГУР попереджали, що Росія готує нові удари по українській харчовій промисловості. Серед потенційних цілей називали елеватори, складські комплекси, олійноекстракційні заводи, молокозаводи, м'ясокомбінати та великі птахофабрики.