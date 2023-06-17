Про це повідомили російські ЗМІ. Представники окупаційної влади Запоріжжя пропонували продукт, який представили як "вирощений в Росії", передає 24 Канал.

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На форумі вихваляються краденою черешнею

На фото можна побачити черешню, упаковану в червоно-білі коробки та біло-зелені картонні контейнери у формі склянки. На пакуванні можна роздивитися написи "відбірна черешня", "екопродукт", "мелітопольська черешня" та "вирощено в Росії".

Видно, що організатори заходу пишаються "трофейним" українським урожаєм.

На ПМЕФ роздають мелітопольську черешню / Фото росЗМІ

Путін на форумі видав чергову порцію маячні: коротко