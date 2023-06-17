Про це повідомили російські ЗМІ. Представники окупаційної влади Запоріжжя пропонували продукт, який представили як "вирощений в Росії", передає 24 Канал.
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На форумі вихваляються краденою черешнею
На фото можна побачити черешню, упаковану в червоно-білі коробки та біло-зелені картонні контейнери у формі склянки. На пакуванні можна роздивитися написи "відбірна черешня", "екопродукт", "мелітопольська черешня" та "вирощено в Росії".
Видно, що організатори заходу пишаються "трофейним" українським урожаєм.
На ПМЕФ роздають мелітопольську черешню / Фото росЗМІ
Путін на форумі видав чергову порцію маячні: коротко
- Бункерний дід на економічному форумі розповів про якісь абсолютно фантастичні "втрати" України у війні. Він сказав, що ці втрати буцімто "складаються як 10 до 1".
- Крім того, він також дозволив собі розкидатись образами в сторону президента України Володимира Зеленського. Так, Путін назвав його "ганьбою єврейського народу".
- Путін вигадав байку про нібито "знищення 5 комплексів Patriot під Києвом". Президент Росії пригрозив, що нібито може "натиснути на кнопку" та знищити будь-яку будівлю в центрі української столиці.
- Кремлівський диктатор також заявив, що перші ядерні заряди вже нібито доставлені на територію Білорусі. Також Путін вкотре згадав про питання створення "санітарного кордону" в Україні, якщо атаки на Росію "будуть тривати".