Міський голова Тростянця Юрій Бова повідомив, що росіяни не покидають спроб зачепитися в Тростянці, хоча несуть великі втрати.

До теми На Сумщині окупанти примусово вивезли до Росії родину з 5 людей

За його словами, Тростянець потрібен ворогу, щоб обстрілювати і тримати в напрузі Охтирку.

Всі села навколо Тростянця ворог вже не контролює. Маю величезну надію що 93-тя ОМБр "Холодний Яр" разом з теробороною найближчим часов доб'є ворога і звільнить Тростянець,

– написав Юрія Бова.

Міський голова додав, що 16 березня були завдані якісні удари від ЗСУ по угрупованню російських військ біля села Білка. Внаслідок спільних дій було знешкоджено 28 одиниць техніки окупанта, серед яких ракетна установка, артсистеми, БТРи, бензовоз і грузові машини. Тому ворог довелося покинути село.

До слова, на Сумщині окупанти почали вдиратися до домівок мирних жителів. Вони виганяють людей на вулицю, а потім забирають усю їжу. Випадки мародерства від росіян – читайте у статті.

Важливо – Втрати ворога станом на 17 березня: