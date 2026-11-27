Про це повідомили в СБУ.

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Як росіянам вдалося завербувати українського військового?

За даними слідства, російські спецслужбісти застосували тактику "медової пастки". Вони згенерували за допомогою штучного інтелекту фотографії кількох дівчат, після чого створили фейкові профілі на сайтах знайомств і в тематичних чатах соціальних мереж.

Через ці акаунти окупанти познайомилися з мобілізованим, який шукав близьких стосунків в інтернеті. Після налагодження контакту він почав передавати ворогу інформацію про українські війська в обмін на обіцянку зустрічі з однією зі своїх інтернет-знайомих.

За інформацією СБУ, одна з фейкових знайомих представилася медикинею Національної гвардії України. Вона обіцяла військовому побачення, якщо той надасть координати своєї бригади ЗСУ на Слов'янському напрямку.

Окрім місць базування особового складу, мобілізований фотографував на телефон склади з боєприпасами та місця зосередження військової техніки українського бойового з'єднання.

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Співробітники СБУ завчасно викрили інформатора та затримали його за місцем проходження служби. Також правоохоронці вжили заходів, щоб убезпечити позиції Сил оборони, які перебували в зоні розвідувальної діяльності фігуранта.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Що загрожує затриманому?

Слідчі повідомили затриманому про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану. Суд відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави, йому загрожує до 8 років тюрми, а слідство розглядає додаткову кваліфікацію за статтею про державну зраду.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині контррозвідники затримали російського агента, який за 4 кілометри від передової вистежував українські бази дронів та артилерію.