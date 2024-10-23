Росіяни активно використовують дрони-приманки

Варто зазначити, що це на 30% більше повітряних засобів, ніж було використано за перші три тижні вересня – 856. При цьому показник влучань дронів-камікадзе, попри таке разюче зростання їх використання, практично не змінився.

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Безпосередньо за третій тиждень жовтня росіяни застосували 662 дрона-камікадзе Shahed-131/136/"Гербера", що у понад два рази більше ніж за третій тиждень вересня – 301.

Слід розуміти, що серед цих нальотів є дрони-приманки "Гербера", "Пародія" та їхні аналоги. Вони дешевші та покликані відвертати увагу української системи ППО. У таких дронах-приманках окупанти розміщують кустарні "лінзи Люнеберга", що імітують об'єкт, який можна порівняти з дроном-камікадзе "Герань-2".

Саме тому у статистиці є не тільки дрони-камікадзе, а й ці дрони-приманки, ідентифікувати які в найкоротший термін – складно.

У якій пропорції? Поки що відповідь на це запитання так і не з'явилася, але за попередньою інформацією пропорція перевищує показник 1 до 1.

Застосування ворогом FPV-дронів

Протягом третього тижня жовтня російські окупанти застосували понад 3,2 тисячі FPV-дронів. Фактично, за три тижні місяця цей показник перевищив 9,5 тисячі та з урахуванням похибки становив до 10 тисяч, або в середньому понад 470 на добу.

Крім того, у жовтні був встановлений новий абсолютний рекорд застосування FPV-дронів противником – понад 740 за добу. Минулого разу абсолютний рекорд добового застосування FPV-дронів противником фіксувався у вересні, понад 700 одиниць.

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Не виключено, що у жовтні може бути встановлений абсолютний рекорд застосування FPV-дронів за місяць – близько 13 тисяч.

Баражувальний боєприпас "Ланцет"

Баражувальний боєприпаси "Ланцет" за третій тиждень жовтня в черговий раз показали вкрай низький показник застосування, який був навіть нижчий 5 одиниць на добу.

Нагадаю, що у вересні ББ "Ланцет" також продемонстрували дуже низький показник застосування. Дні, коли протягом доби застосовувалося понад 5 боєприпасів цього типу, були дуже рідкісними.

З урахуванням другого місяця такого низького показника застосування ББ "Ланцет" не виключено, що:

з їх виробництвом могли виникнути серйозні проблеми;

або російське командування вирішило відмовитися від дорогих ББ "Ланцет" на користь дешевших FPV-дронів і тепер застосовує "Ланцети" для ураження особливо "жирних" цілей, за межами можливостей FPV.

Висновки

Три тижні жовтня продемонстрували рекордну інтенсивність застосування Shahed-131/136/"Гербера". Але при цьому ефективність ударів цією компонентою, наперекір зростання застосування, не перевищила 4%.

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Крім того, не менше половини, а то й більше від загальної кількості дронів-камікадзе, що застосовуються, – це приманки, що імітують "Шахеди".

Зберігся стабільно високий рівень застосування FPV-дронів, а також зростання показників. Як і очікувалося, введені Китаєм обмеження на постачання FPV-дронів поки не демонструють свого ефекту, оскільки Росія могла зробити запаси цих засобів ураження, які можуть скоротитися до кінця року. Тоді й слід робити висновки про те, чи Росія схильна до обмежень у питанні поставок китайських FPV-дронів, чи це був фарс від Пекіна.

Застосування ворогом ББ "Ланцет" протягом трьох тижнів жовтня показало вже стабільно низький показник.