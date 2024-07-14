Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що росіяни мають ешелонований захист РЕБів. У них завдяки цьому закриті передові позиції та штурмові групи.

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"Як і Сили оборони, так і противник еволюціонує, адже на кожну дію є протидія", – сказав він.

Новації російської армії

За словами Юрія Федоренка, завдяки використанню РЕБів, росіянам вдається оберігати техніку, яка забезпечує логістику сполучення легкоброньованих та броньованих машин.

На жаль, в українських військових менше подібних засобів – вони не такі потужні як у ворога. Однак технологічні перегони на цій війні продовжуються,

– зазначив командир батальйону.

Важливо розуміти, що противник має великий військово-промисловий комплекс та потужне фінансове забезпечення, тому кількісно вони переважають ЗСУ. Федоренко підкреслив, що основною силою українських військових є якість, що дозволяє мати суттєву перевагу над військами Росії.

"Досвід здобувається із кількістю дронів, які потрібно застосовувати для протидії ворогу, тому дуже важливо продовжувати підтримувати Сили оборони", – наголосив він.