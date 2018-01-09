Росіянин спричинив жахливу ДТП в Таїланді: троє загиблих
10:10, сьогодні 799 Читать новость на русском
Громадянин Росії спровокував смертельну аварію в Таїланді, в якій, окрім нього, загинуло ще двоє людей.
Як пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на дані поліції, ДТП сталась вранці 9 січня у курортному місті Паттайя.
22-річний росіянин Олександр Захаров на великій швидкості їхав на мотоциклі марки Kawasaki разом із пасажиркою.
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Не впоравшись з керуванням, чоловік збив 20-річного туриста із Південної Кореї, що саме переходив дорогу.
Внаслідок інциденту загинули усі троє.
У жовтні 2017-го під час відпочинку у Домініканській Республіці громадянка Росії вирішила влаштувати стриптиз, висунувшись із вікна автомобіля. Вона загинула, розбившись об стовп на узбіччі.
Джерело: 24 Канал
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