Росіянин спричинив жахливу ДТП в Таїланді: троє загиблих

Громадянин Росії спровокував смертельну аварію в Таїланді, в якій, окрім нього, загинуло ще двоє людей.

Як пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на дані поліції, ДТП сталась вранці 9 січня у курортному місті Паттайя.

22-річний росіянин Олександр Захаров на великій швидкості їхав на мотоциклі марки Kawasaki разом із пасажиркою.

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Не впоравшись з керуванням, чоловік збив 20-річного туриста із Південної Кореї, що саме переходив дорогу.

Внаслідок інциденту загинули усі троє.

У жовтні 2017-го під час відпочинку у Домініканській Республіці громадянка Росії вирішила влаштувати стриптиз, висунувшись із вікна автомобіля. Вона загинула, розбившись об стовп на узбіччі.