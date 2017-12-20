Росіянин спробував покінчити з собою в українському аеропорті

В аеропорту Запоріжжя росіянин, якому заборонили в'їзд в Україну на 5 років, намагався порізати собі руки.

Росіянин прибув в Україну з Туреччини в ніч на 20 грудня, повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.

Під час прикордонного контролю з’ясувалося, що правоохоронні органи заборонили чоловікові в’їзд на територію України на 5 років. Коли прикордонники поставили у його паспорт відмітку про заборону в’їзду, він вихопив із ручної поклажі складаний ніж та намагався порізати собі руки.

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У чоловіка негайно вихопили ніж, надали йому домедичну допомогу та викликали "швидку".

Стан іноземця задовільний, загрози його життю немає. Його передали правоохоронцям.