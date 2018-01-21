Росіянка влаштувала бійку у бізнес-класі літака: відео

На борту літака, що летів з Мексики до Росії громадянка РФ влаштувала бійку з іншою пасажиркою. В результаті рейс затримали майже на чотири години.

Про це повідомляє РЕН ТВ. Читайте також: П’яний росіянин намагався на висоті 10 кілометрів вийти з літака За попередніми даними, пасажирка бізнес-класу вела себе агресивно і влаштувала бійку з іншого пасажиркою. Тож її вирішили висадити. Разом з винуватицею інциденту повітряний борт покинула її подруга, яка відмовилася летіти без супутниці. Дівчину, з якої побилася росіянка, також висадили. Як розповіли очевидці, конфліктна ситуація склалася ще біля реєстрації – жінки явно нервували.