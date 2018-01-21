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Росіянка влаштувала бійку у бізнес-класі літака: відео

14:03, сьогодні 3420 Читать новость на русском
Росіянка влаштувала бійку у бізнес-класі літака
Росіянка влаштувала бійку у бізнес-класі літака / altarta.com

На борту літака, що летів з Мексики до Росії громадянка РФ влаштувала бійку з іншою пасажиркою. В результаті рейс затримали майже на чотири години.

Про це повідомляє РЕН ТВ.

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За попередніми даними, пасажирка бізнес-класу вела себе агресивно і влаштувала бійку з іншого пасажиркою. Тож її вирішили висадити. Разом з винуватицею інциденту повітряний борт покинула її подруга, яка відмовилася летіти без супутниці. Дівчину, з якої побилася росіянка, також висадили.

Як розповіли очевидці, конфліктна ситуація склалася ще біля реєстрації – жінки явно нервували.

Теги: Новини Росії Скандал Мексика авіація
Джерело: 24 Канал
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