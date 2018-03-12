Росіянка Юлія Самойлова представила пісню, з якою поїде на Євробачення-2018

Російська співачка Юлія Самойлова, яка з другої спроби представить Росію на Євробаченні-2018, офіційно презентувала свою конкурсну пісню.

Композиція називається "I Won't Break" ("Я не зламаюся"). Bідео на пісню опубліковане на офіційному каналі конкурсу в YouTube.

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Дивіться відео на пісню Юлії Самойлової - I Won't Break:

Нагадаємо, співачка Юлія Самойлова повинна була представляти Росію на Євробаченні-2017, але дівчині заборонили в’їзд на територію України через те, що вона виступала в окупованому Криму.

Згодом у Росії заявили, що Самойлова стала першою учасницею Євробачення-2018. Це трапилося ще до проведення Євробачення у 2017 році.

Як відомо, представить Україну на Євробаченні-2018 співак MELOVIN.