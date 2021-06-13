Інцидент трапився в суботу, 12 червня. Жінка намагалась потрапити в Україні через пункт пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", що в Одеській області.

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Що відомо про інцидент

Прикордонники Білгород-Дністворського загону провели традиційні заходи контролю. Вони встановили, що іноземка незаконно перебувала в Криму. На півострів вона потрапила із порушенням встановленого порядку в'їзду та виїзду.

Внаслідок цього, в'їзд на територію України для неї заборонений на 3 роки. За словами 59-річної росіянки, їхала на виступ в театр Одеси. У Росії вона є відомою акторкою озвучування та дубляжу. Також жінка є співачкою.



Громадянку Росії не впустили в Україну / Фото Держприкордонслужби

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