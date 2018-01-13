Росіянку знайшли розчленованою у Нідерландах

Росіянку Юлію Чернишову знайшли мертвою у власній студії йоги в нідерландському місті Гаага. Тіло жінки знайшли розчленованим.

Як повідомляє "Лента.ру", правоохоронці затримали чоловіка Юлії Андрія, якого підозрюють у вбивстві.

30-річна Юлія Чернишова була уродженкою міста Вороніж, до Нідерландів переїхала близько 5-6 років тому. У Гаазі жінка жила разом з чоловіком Андрієм, який є власником своєї дизайн-студії та працює у компанії Royal Dutch Shell. Окрім того, він був правозахисником.

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Про вбивство Юлії поліція дізналася від голланського друга Рене. Вони домовилися зустрітися, щоб обговорити розвиток її бізнесу, але вона не прийшла і не брала трубки.

Зараз правоохоронні органи Нідерландів з'ясовують обставини вбивства. Рене на своїй сторінці в Facebook повідомив, що чоловік піддавав дружину домашньому насильству.