У Росії молода пара постійно знущалася зі своєї 1,5 місячної дитини, записуючи це на відео й публікуючи в Інтернеті. Тепер горе-батьки постануть перед судом за жорстоке поводження з дитини.

Російські правоохоронці взялися за них після одного з відео, яке обурило користувачів мережі, повідомляє "Сочі експрес".

До слова Неповнолітня знущається та б'є молодших дівчат у Миколаєві: поліція відреагувала патрулюванням

На опублікованих кадрах молодий чоловік тримає дитину за ногу в низ головою, трясе нею, розгойдуючи її в різні сторони. При цьому він робить такий вираз обличчя, ніби вбачає у своїй поведінці щось веселе.

Поведінка чоловіка була настільки жорстокою, що в мережі навіть припускали, що в його руках просто лялька, а не жива дитина. Після цього відео батьками бідолашної дитини зацікавилися правоохоронці.

У мережі також пишуть, що дитині всього 1,5 місяці – вона народилася 24 червня. Після народження дитину навіть назвали Шуткою.

У Слідчому комітеті Росії пообіцяли дати оцінку таким жорстоким діям батьків. Наразі ініційоване питання про вилучення поліцією матеріалів для розслідування.

У Росії батьки знущалися з новонародженої дитини: дивіться відео