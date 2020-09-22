У Росії спецпідрозділ ФСБ приїхав до поселення послідовників "Церкви останнього заповіту". Після обшуків співробітники ФСБ затримали засновника церкви та його помічника.

Поселення сектантів розташоване біля озера Тіберкуль у Краснодарському краї. Про спецназ у віссаріонівців повідомив місцевий житель Олександр Старовєров у фейсбук-трансляції.

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Як відбувалось затримання віссаріонівців

За словами Старовєрова, силовики затримали засновника секти – колишнього міліціонера Сергія Торопа, який себе називає Віссаріоном. Також затримали його першого помічника Вадима Редькіна, Володимира Ведерникова та Василя Бойка, якого раніше звинувачували у перешкоджанні роботи журналістів "РЕН-ТВ".

Що розповів адвокат віссаріонівців

Адвокат віссаріонівців Іван Хорошев розповів, що спецназівці затримали 5 людей. Також він додав, що на дорозі до поселення наразі стоять поліцейські, які не пускають туди адвокатів.

За словами Хорошева, у поселенні також зараз перебувають бійці підрозділу ФСБ "Вимпел". У сектантів тривають обшуки.

Біля поселення віссаріонівців приземлились 3 вертольоти. Після затримання Віссаріона до прибічників "Церкви останнього заповіту" попрямували ще декілька колон автозаків та інших службових машин.

Що розповіли у ФСБ

Слідчі повідомили, що Віссаріона підозрювали у створенні релігійного об'єднання, діяльність якого пов'язана з насильством. Тому до нього та його прихильників приїхав загін спецпризначенців з обшуком.

Цікаво: Сергій Тороп рапніше працював слюсарем, а пізніше - дільничним міліціонером у Мінусинську в Красноярському краї. У 1991 році він створив "Церкву останнього заповіту" в 1991 році. Тоді ж заснував екопоселення біля озера Тіберкуль. Там проживають кілька сотень його послідовників.

Дивіться відео затримання керівництва "Церкви останнього заповіту":