У Росії спецназ ФСБ затримав керівників релігійної секти: відео
У Росії спецпідрозділ ФСБ приїхав до поселення послідовників "Церкви останнього заповіту". Після обшуків співробітники ФСБ затримали засновника церкви та його помічника.
Поселення сектантів розташоване біля озера Тіберкуль у Краснодарському краї. Про спецназ у віссаріонівців повідомив місцевий житель Олександр Старовєров у фейсбук-трансляції.
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Як відбувалось затримання віссаріонівців
За словами Старовєрова, силовики затримали засновника секти – колишнього міліціонера Сергія Торопа, який себе називає Віссаріоном. Також затримали його першого помічника Вадима Редькіна, Володимира Ведерникова та Василя Бойка, якого раніше звинувачували у перешкоджанні роботи журналістів "РЕН-ТВ".
Що розповів адвокат віссаріонівців
Адвокат віссаріонівців Іван Хорошев розповів, що спецназівці затримали 5 людей. Також він додав, що на дорозі до поселення наразі стоять поліцейські, які не пускають туди адвокатів.
За словами Хорошева, у поселенні також зараз перебувають бійці підрозділу ФСБ "Вимпел". У сектантів тривають обшуки.
Біля поселення віссаріонівців приземлились 3 вертольоти. Після затримання Віссаріона до прибічників "Церкви останнього заповіту" попрямували ще декілька колон автозаків та інших службових машин.
Що розповіли у ФСБ
Слідчі повідомили, що Віссаріона підозрювали у створенні релігійного об'єднання, діяльність якого пов'язана з насильством. Тому до нього та його прихильників приїхав загін спецпризначенців з обшуком.
Дивіться відео затримання керівництва "Церкви останнього заповіту":