В етері 24 Каналу авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив, які наслідки для Росії матиме ця втрата та чому важлива ліквідація подібних осіб. Зазначимо, ймовірно, за ліквідацією Шатського стоїть українська розвідка.

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Які наслідки для Росії матиме ліквідація інженерів

Як зазначив авіаексперт, треба знищувати таких ключових осіб, як конструктор Михайло Шатський, адже завдяки цьому Росія втратить можливості виготовлення технологій.

Додатково треба бити по виробничих потужностях, підприємствах та цехах, де розміщена робоча-конструкторська документація, еталонні зразки, щоб позбавити росіян можливості копіювати навіть те, що у них вже є.

Росія мріє створити ракету, яка працювала б на відстані до 1000 кілометрів й пускалася з-під крила тактичного літака. Адже зараз для того, щоб зробити масований обстріл, росіяни підіймають коштовну стратегічну авіацію та запускають коштовні ракети,

– мовив Храпчинський.

За його словами, ліквідація інженерів позбавить Росію можливості будувати високотехнологічну зброю. До того ж вже зараз у Росії є певні проблеми з цим. Зокрема, одні з останніх масованих обстрілів були здійснені ракетами Х-101 зі старими радянськими двигунами, також були використані ракети Х-55 старого зразка.

Крім цього, Росія активно розвиває безпілотну галузь та намагається масштабувати виробництво. Росіяни намагаються створювати нові типи БпЛА, що активно навантажують українську ППО. До цих розробок також залучені інженери.