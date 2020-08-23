У Росії люди провалилися у вигрібну яму: багато загиблих, з яких 2 дітей
У Воронезькій області 23 серпня група людей провалилися у вигрібну яму на вулиці. Внаслідок цього інциденту загинули 5 людей, з яких двоє малих дітей.
Вигрібна яма розташована в приватному дворі Новоусманського району Воронезької області, повідомляє Интерфакс.
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Хто загинув внаслідок цього інциденту:
- чоловік 35 років;
- чоловік 23 років;
- жінка 35 років;
- дитина 2 років;
- дитина 8 років.
Тіла всіх цих людей знайшли у вигрібній ямі. Ймовірно, вони задихнулися метаном. Разом з ними також був 52-річний чоловік, який зміг вижити.
Його в дуже важкому стані госпіталізували. Він госпіталізований у токсикологічне відділення з отруєнням метаном. На місце події прибув тимчасовий керівник регіонального Слідчого комітету.
Новоусманський район Воронезької області: карта