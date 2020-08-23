У Воронезькій області 23 серпня група людей провалилися у вигрібну яму на вулиці. Внаслідок цього інциденту загинули 5 людей, з яких двоє малих дітей.

Вигрібна яма розташована в приватному дворі Новоусманського району Воронезької області, повідомляє Интерфакс.

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Хто загинув внаслідок цього інциденту:

чоловік 35 років;

чоловік 23 років;

жінка 35 років;

дитина 2 років;

дитина 8 років.

Тіла всіх цих людей знайшли у вигрібній ямі. Ймовірно, вони задихнулися метаном. Разом з ними також був 52-річний чоловік, який зміг вижити.

Його в дуже важкому стані госпіталізували. Він госпіталізований у токсикологічне відділення з отруєнням метаном. На місце події прибув тимчасовий керівник регіонального Слідчого комітету.

Новоусманський район Воронезької області: карта