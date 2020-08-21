У Росії трапився курйозний випадок за участі заступника міністра економічного розвитку Забайкальського краю Денисом Рисєвим. Він нарвався на продавчиню, яка взялася йому розказувати про те, що "жодного коронавірусу не існує, а влада придумала дурницю".

Інцидент трапився у звичайному магазині на залізничному вокзалі міста Чита, коли місцевий урядовець перевіряв торгові точки на дотримання карантинних вимог, пише видання "Чита.ру".

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Продавчиня розпочала суперечку про те, чи існує насправді коронавірус. Натомість заступник міністра, схоже, не мав, що протиставити їй на цю думку.

Так нормально у нас все, придумали дурницю якусь, краще б чогось путнього зробили. У нас вся країна зламана, а ви смішіть тим, що продажі ламаєте. Люди всі ходять без масок, хоч і майже у кожного вона з собою в сумці,

– заявила продавчиня.

Водночас Денис Рисєв відзначив, що коли покупці й так мають з собою маски, то варто просити їх одягнути. Мовляв, при погіршенні епідеміологічної ситуації доведеться закрити магазини.

У відповідь продавчиня попросила не смішити її розповідями про коронавірус. Вона запропонувала урядовцю "запитати в будь-кого, мовляв, ні в кого навіть немає знайомих, які б хворіли".

Покупці в магазині встали на бік продавчині й підтвердили, що вся Чита вже давно ходить без масок. Заступник міністра не став затримуватися й пішов перевіряти торгові точки далі.

Коротко про коронавірус у Росії: