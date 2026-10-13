Упродовж років вони брехали про "боротьбу з київським режимом", але сьогодні в ефірах російських телеканалів прямо кажуть: головна мета – закошмарити звичайних мирних людей. Оскільки на фронті російська армія не здатна досягти успіхів чи захопити українську столицю, вони вирішили зосередитися на банальному терорі цивільних – ударах по торгових центрах, ринках, мостах та житлових масивах. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

У програмах на НТВ пропагандисти спокійнісінько декларують, що б'ють по Києву з однією метою – затероризувати українців, зламати їхній моральний дух і змусити піти на умови Путіна. Їм абсолютно байдуже, хто опиняється під ударами – україномовні чи російськомовні громадяни. Знищення цивільних стало їхнім єдиним інструментом ведення війни.

"Людоїди" раптово відкрили для себе закони історії

Проте найбільш вражаючим є інше: самі ж учасники російських пропагандистських шоу змушені визнавати, що цей терор відверто не працює. "Людоїди" в студіях раптом з'ясували факт, який світові відомий уже понад століття: знущання з цивільного населення ніяк не підривають боєздатність армії супротивника.

Намагання заморозити киян, залишити міста без світла чи вбивати людей у багатоповерхівках Запоріжжя й Прилук не зменшують кількість снарядів чи дронів у ЗСУ. Усе це діє навпаки. Воєнні злочини лише мотивують українських військових битися завзятіше та завдавати ворогу нищівних ударів у відповідь.

Навіть російські експерти в ефірах згадують 2022 рік. Тоді Київ опинився у значно важчій ситуації – ворог стояв під містом, столиця фактично спорожніла. І до чого це призвело? Чи це зламало керованість країни? Ні. Україна мобілізувалася, зібрала сили та розгромила окупантів під Києвом, Харковом і Херсоном. Тож розраховувати, що нинішні удари змусять когось капітулювати – абсолютна ілюзія.

Бумеранг повертається: НПЗ, що палають, і дата-центри

Спроби рознести українську інфраструктуру призвели лише до того, що Україна почала симетрично й дуже боляче відповідати по самій Росії. Тільки-но вони вирішили "виносити" українські дата-центри, як миттєво отримали знищення трьох найбільших дата-центрів компанії "Яндекс".

Роками ці російські об'єкти ніхто не чіпав, хоча технічні можливості були. Але росіяни самі підняли ставки – і тепер цілий день виють від перебоїв з інтернетом, сервісів, які вийшли з ладу, та неробочих додатків. У них палають НПЗ, горять склади Wildberries, падає економіка. І все це – ціна їхнього бажання залишити сусідню країну без світла.

Виникає логічне людське запитання: навіщо це Росії? Адже вони самі зазнають велетенських збитків і не отримують жодної військової переваги. Насправді все звелося до того, що війна триває заради купки садистів, які отримують моральне задоволення від того, що в Києві когось вбило дроном.

"Голий садизм", від якого не відмитися поколінням

Показово, що чимало Z-блогерів уже відкритим текстом називають методи власної армії "голим садизмом". Коли російський пропагандист Євген Норін прямо каже, що сидіння цивільних киян у квартирах за плюс 10 градусів не призведе до підняття білого прапора – це щире зізнання у власному безсиллі. Окупанти не можуть здолати Збройні Сили України на полі бою, тому від безпорадності б'ють по найслабших і найвразливіших.

Але у всьому цьому є важливий позитивний момент. Дуже добре, що самі росіяни фіксують власні злочини в прямому ефірі федеральних телеканалів. Нам залишається тільки ретельно збирати й зберігати ці відеозаписи.

Свого часу нацистські злочинці в Нюрнберзі намагалися розповідати, ніби вони "нічого не знали" та "просто виконували накази". Російські пропагандисти сказати так вже не зможуть. Вони особисто називали речі своїми іменами, з посмішкою смакували терор проти цивільних і власноруч документували свої воєнні злочини.

Від цього бруду росіянам не відмитися ще багатьом поколінням. Ця ганебна пляма на десятиліття позбавить їх репутації, авторитету й можливості нормально співіснувати з цивілізованим світом. Подібні методи ведення війни не допомагають перемогти – вони лише остаточно закопують власну державу.