У Росії внаслідок ускладнень спровокованих COVID-19 помер депутат від Комуністичної партії у Держдумі Ваха Агаєв. Він був заступником голови комітету з питань фінансового ринку. Агаєв – перший депутат Думи, що помер від коронавірусу.

Що відомо про смерть Агаєва

Відповідну інформацію оприлюднив заступник голови ЦК КПРФ Юрій Афонін. За його словами, Агаєв пішов із життя в середу, 23 вересня. Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема, інформаційна агенція Інтерфакс.

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Надійшла важка звістка. Ваха Агаєв, наш депутат, помер. Останнім часом він лікувався від коронавірусу. Це справжня трагедіє, оскільки людиною він був чудовою,

– зауважив Афонін.

Інший колега Агаєва Сергій Гаврілов у коментарі "РИА Новости" повідомив, що перед смертю депутат був у комі.

Агаєву було 67 років. Він був депутатом Держдуми шостого і сьомого скликань. Востаннє він пройшов до нижньої палати російського парламенту за партійним списком КПРФ у єдиному федеральному окрузі.

Коронавірус серед депутатів Держдуми: остання інформація

Напередодні голова Держдуми В'ячеслав Володін повідомив, що COVID-19 перехворіли понад 50 депутатів. Загалом у Думі – 450 осіб.

За його словами, зараз у лікарнях перебувають 13 парламентарів, хоча ще нещодавно було 10.

Трьох депутатів з діагнозом кронавірусна інфекція госпіталізували упродовж останньої доби.

СOVID-19 у Росії: основне

Станом на 23 вересня загалом у Росії на COVID-19 захворіла 1 мільйон 122 тисячі 241 особа (плюс 6 тисяч 431 новий випадок).

Померли за останню добу 150 осіб (напередодні 160), і загальне число жертв вже сягає 19 тисяч 799 людей.

Натомість одужати вдалося 5 тисячам 750 пацієнтам (напередодні 5 тисяч 976) – таким чином, число тих, хто одужав за весь час становить 923 тисячі 699 осіб.

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