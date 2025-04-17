Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в розмові з 24 Каналом зазначив, що ворог міксує, змінює свої підходи, намагається урізноманітнити способи атак. Росіяни залучають як малі групи (2 – 5 осіб), так і не відмовляються від тактики застосування штурмових груп за підтримки бронетехніки.

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З якою метою росіяни змінюють тактику?

Доволі часто в росіян проглядається мета спробувати прорватися на відкритій місцевості та доставити піхоту за допомогою бронетехніки. Коли вони підкидають своїх піхотинців до певної позиції, БМП швидко звідти виїжджають, оскільки відкриті ділянки стають помітними для українських дронів.

Крім того, час від часу на різних відтинках фронту з боку окупантів спостерігається застосування бронетехніки й навіть танків для спроб прориву українських позицій оборони. Танки використовуються як гармати на дальність 2 – 3 кілометри, новіші Т-90 можуть уражати й на більшу відстань, але їх росіяни не так часто і не на всіх ділянках фронту застосовують.

Щоб спробувати пройти певний відрізок української оборони ворог влаштовує такі штурми. Противник думає, що можливо СОУ пристосовуються до певної тактики відбиття атак, тому намагається змінювати її з метою створити ефект неочікуваності, що може принести певний результат,

– пояснив Мусієнко.

Завдання у російських військ, зі слів військовослужбовця, залишаються незмінними – постійно проводити наступальні дії та вести вогонь по українських позиціях, щоб демонструвати свої наміри продовжувати наступ надалі.

Попри застосування малих груп, що притаманно і зараз, адже наступальні дії ворога виглядають здебільшого саме так, він не відмовився від використання техніки. Там, де є можливість, росіяни залучають все, в тому числі артилерію та дрони. Однак, як підсумував Мусієнко, ці спроби прориву не мають успіхів, противник вимушений відходити.

Зазначимо, що військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь вважає, що сьогодні Росія на полі бою робить ставку на людський ресурс і саме російський. Він пояснив, що жодна інша країна світу, жоден союзник Кремля не здатен допомогти їй суттєво у живій силі, тільки росіяни свідомо готові гинути за гроші. Щодня втрати ворога на фронті становлять 1200 – 1500 бійців.