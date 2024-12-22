Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення НБУ на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна". Масштабна кібератака, здійснена Росією, призвела до тимчасової недоступності окремих державних реєстрів, що негативно вплинуло на роботу банківської системи України.

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Кібератака Росії паралізувала держреєстри

За інформацією від Національного банку України, відсутність доступу до реєстрів ускладнює відкриття нових рахунків та видачу кредитів.

На роботу Національного банку ця кібератака не вплинула. Усі інформаційні системи НБУ працюють у штатному режимі. Однак недоступність державних реєстрів певним чином впливає на діяльність банків,

– йдеться у заяві НБУ.

Нагадаємо, що аналогічна ситуація спостерігалася на початку широкомасштабного вторгнення. Тоді Нацбанк надав банківській системі роз’яснення щодо порядку роботи в умовах відсутності доступу до реєстрів. Зараз готується аналогічний лист, який допоможе банкам адаптуватися до нових умов.

За інформацією Міністерства юстиції України, збій на рівні мережевої інфраструктури стався 19 грудня. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина підтвердила, що атака була спрямована на критичну інфраструктуру. Орієнтовний час відновлення роботи ключових реєстрів становить до двох тижнів.

Першочергово буде відновлено Державний реєстр актів цивільного стану, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також Реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.