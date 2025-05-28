Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки України.

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Росія бреше про візити представників МКЧХ до військовополонених

Російські спецслужби продовжують виправдовувати злочини окупантів і тепер імітують приїзди гуманітарних місій в місцях утримання українських полонених у країні-агресорці. Вони це роблять навмисно, аби заперечити недопущення міжнародних правозахисних організацій до українських поневолених воїнів.

Насправді ж у ГУР зазначають, що в Росії є щонайменше 186 місць утримання полонених, куди не допускаються представники Червоного Хреста та інших моніторингових місій. Але для пропаганди та показу "невинуватості" росіяни використовують фейкові структури. Ворог також збирає через псевдопрацівників МКЧХ конфіденційну інформацію від родичів та близьких полонених українців.

Сім'ям, які чекають з поневолення своїх рідних, радять звертатися виключно до українських державних органів та не довіряти "кишеньковим структурам" російських спецслужб.

Будь-яка інформація передана ворогу обов’язково буде використана проти України та її громадян,

– попереджають в управлінні розвідки.

Нагадаємо, Координаційний штаб з питань поводження з полоненими – це єдиний орган, що може вести переговори та займатися організацією повернення українських бранців.

До слова, Росія не цікавиться своїми військовими, які потрапили в полон в Україні. Їх використовують для політичного торгу, а реальну кількість російських полонених замовчують.