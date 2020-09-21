У російському місті Раменське відома телеведуча Хільда Кармен зняла з себе спідню білизну і прогулялася вулицями. Спершу жінка співала та пританцьовувала, а згодом кричала та кусалась.

Побачивши повністю оголену жінку, яка спокійнісінько гуляє містом, ошелешені перехожі подумали, що це блогери знімають провокаційне відео. Однак згодом по жінку приїхала бригада "швидкої". Про це повідомляє ютуб-канал "360".

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Що кажуть медики

Коли медики намагалися втихомирити красуню, вона кусалася та голосно кричала. Спершу лікарі припускали, що у жінки може бути "біла гарячка". Однак у крові жінки не виявили жодних заборонених речовин.

Зараз медики розглядають версію, що у жінки трапився нервовий зрив. Наразі вона перебуває у психоневрологічному диспансері.

Ким виявилася оголена красуня

Російські ЗМІ упізнали в героїні вулиць відому російську телеведучу та акторку Хільду Кармен. Їй 27 років. Популярність жінка здобула як ведуча шоу про подорожі "Знання та емоції". Окрім того, Кармен знялася у декількох відомих стрічках та численних рекламних роликах.



Хільда Кармен / Фото Fashionbank

Дивіться відео 18+, як оголена Кармен гуляє містом: