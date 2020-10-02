У Нижньому Новгороді редакторка місцевого видання Koza Press Ірина Славіна підпалила себе. Трагедія сталася 2 жовтня біля будівлі МВС. Напередодні самогубства Славіна написала, що у своїй смерті просить звинувачувати Росію.

Як відбувалося самоспалення

Славіна прив'язалася до лавки та підпалила на собі одяг. Коли перехожі кинулися допомагати жінці, вона лише відштовхнула їх. Врятувати редакторку не вдалося, вона померла на місці трагедії. Про це повідомив Штаб Навального у Нижньому Новгороді.

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Що відомо про причини самопідпалу Славіної

За декілька годин до смерті Славіна написала на своїй сторінці у фейсбуці: "У моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію".

Напередодні редакторка розповіла, що в її дім прийшли з обшуками силовики. Вони конфіскували усю техніку не лише самої Славіної, але й її чоловіка та доньки.

Вчора у Славіної був обшук у межах вигаданої кримінальної справи,

– прокоментували у Штабі Навального.

Російський опозиціонер Олексій Навальний підтримував Славіну, коли проти неї порушили справу про адміністративне правопорушення через критику меморіальної таблички Йосипа Сталіна.

За даними видання varlamov, редакторка часто страждала через свою політичну позицію. Зокрема жінка мала проблеми з представниками закону за вихід з портретом Бориса Нємцова у річницю його смерті, а також за поширення нібито фейкової інформації про COVID-19 в області.

Відео самоспалення Славіної: 18+