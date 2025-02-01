Це було необхідно ворогу для дестабілізації ситуації всередині нашої держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Як діяли російські агенти

Правоохоронці нейтралізували підривну діяльність прокремлівської організації "Робітничий фронт України". За даними слідства, зловмисники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади та складати зброю перед росіянами.

Також фігуранти закликали громадян призовного віку ухилятися від мобілізації, а військових не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство. Вони пропонували захисникам об’єднуватися у так звані "солдатські комітети" для колективної відмови від участі у бойових діях.

Для розповсюдження кремлівських наративів зловмисники створили сторінки свого об’єднання у різних соцмережах, де на них підписалося понад 30 тисяч користувачів. Також фігуранти масово розклеювали по вулицях українських міст агітаційні листівки з QR-кодом ворожої організації та закликами до зриву мобілізації,

– ідеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані щодня обходили не менше 30 адрес, де розміщували агітаційні повідомлення на дошках оголошень або просто на стінах будівель. Для друку таких листівок вони обладнали підпільні "типографії" прямо у власних помешканнях.

СБУ вдалося затримати п'ятьох організаторів подібних заходів під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях. Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років.

Згідно з оприлюдненою інформацією, серед них є студенти, працівники підприємств або безробітні, які діяли за координації представника з Росії.. У них виявили оптові партії ворожої наочності, комуністичну літературу, комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі їм повідомили про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Троє фігурантів станом на зараз перебувають під вартою.

Стосовно інших двох підозрюваних суд призначив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного пристрою. Також на цей момент тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників прокремлівської організації.