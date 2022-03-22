Про це повідомили на фейсбук-сторінці Генштабі ЗСУ. Ввечері 22 березня там опублікували щоденне зведення щодо російського вторгнення.

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У ворога – проблеми з медичним забезпеченням

Наші військові пояснили, що російські окупанти, як і раніше, мають суттєві проблеми з тиловим забезпеченням майже на всіх напрямках. У них – значні втрати через неналежно організовану систему медичного забезпечення. Великих втрат зазнали, зокрема, підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ворожої армії.

До цього призвело:

несвоєчасне надання медичної допомоги;

відсутність системи медичної евакуації поранених;

брак медикаментів.

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