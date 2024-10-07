Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України. Там розповіли деталі ситуації.

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Удар по порту Південний

Вояки країни-агресорки продовжують завдавати ударів по українській інфраструктурі, зокрема по портах, які задіяні в гарантуванні продовольчої безпеки Європи та інших частин світу.

Так, у ніч на 6 жовтня Росія пошкодила цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось біля одного з причалів в морському порту Південний,

– ідеться в повідомленні.

У відомстві додали, що, на щастя, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Там проінформували, що всього на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи.

"Це абсолютно цивільний вантаж", – наголосили в міністерстві.

Росія вдарила по порту Південний / Фото Міністерства розвитку громад та територій України

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба відреагував на черговий удар Росії по продовольчій безпеці.

Він зазначив, що це вже 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок атак країни-агресорки. Кілька тижнів тому Росія вдарила по судну з пшеницею до Єгипту.

Це ніщо інше, як спроби ворога вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку, – прокоментував Кулеба.

За його словами, крім суден та портової інфраструктури, противник завдає подібних ударів і по прикордонних районах українського Півдня. Він наголосив, що такі дії ворога ставить під пряму загрозу безпеку сусідніх країн. Він розповів, що кілька днів тому росіяни атакували переправу на Дунаї, внаслідок чого постраждали двоє водіїв вантажівок.

Олексій Кулеба підкреслив, що попри систематичні російські обстріли й удари, Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу. Так, за більше, ніж рік вдалося експортувати вже понад 73 мільйонів тонн вантажів, а це понад 2700 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.

"Україна залишається гарантом продовольчої, а отже і соціальної безпеки для багатьох країн світу. Завдяки гуманітарним ініціативам нашої держави, мільйони людей отримують необхідне продовольство", – резюмував він.