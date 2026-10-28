Російське керівництво роками систематично, свідомо нищило цивільні об'єкти, прирікаючи мільйони людей на виживання за температури -21 градус без тепла, води та світла. Комісія опитала сотні свідків, зафіксувала кожен факт навмисного терору й нагадала про норми міжнародного права. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Що робить Росія у відповідь? Схиляє голову і кається? Ні, вона бере цей звіт ООН, дивиться на перелік воєнних злочинів і сприймає його як робочу інструкцію, як to-do list на найближчу ніч. Росіяни ж не читачі, росіяни – письменники. І тому одразу після звіту по Києву летить чергова пачка балістики. Шістнадцять ракет, якими ворог цілеспрямовано бив по житлових кварталах, студентському гуртожитку, опіковому центру та Південному мосту.

Балістика по Києву та методичка кремлівського терору

Перша хвиля летіла ракетами комплексу С-300 – абсолютно невибірковою зброєю, яка, в принципі, не призначена для точкових ударів по землі. Її завдання – розірватися будь-де на міській вулиці та засіяти все навколо смертоносними шрапнельними кубиками й кульками. Вони просто вбивають кожного, хто опинився поруч: спалені автівки, дванадцять пошкоджених багатоповерхівок, поранені студенти. Слідом пішли точніші "Іскандери", спрямовані на ТЕЦ та логістичні переправи столиці.

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Президент Зеленський прямо наголосив: штучні затримки з постачанням протиракет для систем Patriot напряму грають на руку кремлівській терористичній кампанії. Проте навіть у цьому пеклі наші сили ППО продемонстрували феноменальний результат: із двохсот вісімдесяти запущених безпілотників збито дев'яносто один відсоток, включно з переважною більшістю реактивних дронів.

Військова фортуна мінлива, і якщо сьогодні ворог намагається вести війну на знищення міст, то завтра відповідь буде значно дошкульнішою.

Сльози у Воронежі та хронічна покірність росіян

Показовим став синхронний масований наліт українських безпілотників на Воронеж. У мережі з'явилися десятки відео, де місцеві жителі плачуть, ховають дітей у підвалах і щиро обурюються: як це так, чому українці радіють вибухам у російському місті? Мовляв, ми ж звичайні люди, за що нас бомблять? У цих скигленнях криється вся сутність сучасної Росії.

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Хочеться запитати кожного з них: а де ваше наступне речення? Де слова "Путін, зупини війну"? Де заклик до сусідів перестати відправляти своїх чоловіків вбивати українців? Жодного натяку. Лише безпорадне скиглення людей, які стоять на колінах і вважають за краще терпіти власну катастрофу, аніж проявити бодай краплю громадянської мужності. Саме тому ця війна триває: російське суспільство абсолютно покірно ковтає будь-яке божевілля свого диктатора.

Монгольське сафарі Трампа-молодшого за кремлівські гроші

Тим часом видання Financial Times оприлюднило нищівне розслідування про родину Дональда Трампа, яке вкотре викриває її токсичні зв'язки з Москвою. Йдеться про поїздку Трампа-молодшого до Монголії на полювання, яку організували і супроводжували пов'язаний із Кремлем одіозний олігарх Умар Кремльов (він же Лутфуллоєв), а також підсанкційний російський фінансист Артур Мартіросов.

Син експрезидента вирушив у далеку глушину нібито заради відстрілу рідкісних гірських баранів – аргалі, але за цим фасадом ховалися закриті зустрічі з першими особами та неформальне лобіювання. Доступ до тіла сина господаря Білого дому продавався на аукціонах за сотні тисяч доларів, американські платники податків оплачували рахунки Секретної служби, а кремлівський олігарх, чиє прізвище говорить саме за себе, забезпечував прикриття й логістику.

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Американські контррозвідники відкрито заявляють: подібні вояжі є прямою загрозою національній безпеці США, адже російські спецслужби завжди використовують подібні вади та жадібність західних діячів для вербування і впливу.

Паралельно демократи в Конгресі вимагають від найбільших банків і портів зберегти всю документацію щодо сумнівної дизельної оборудки: підсанкційні танкери везуть сотні тисяч тонн російського пального до США. Це класична політична корупція, замаскована під бізнес, і міжнародна преса нарешті почала розбирати ці схеми по гвинтиках.

Європейські ілюзії та ядерні марення православного олігарха

На цьому тлі окремі європейські політики досі намагаються крутити свої дивні дипломатичні піруети.

Лідери Фінляндії та Норвегії вирішили синхронно зателефонувати Путіну, сподіваючись на діалог. І що вони отримали? Путін негайно вийшов на трибуну газового форуму і публічно витер об них ноги, заявивши, що Європа сама риє собі яму і нищить власну економіку відмовою від російських ресурсів. Класична кремлівська вдячність: не кидайте бісер перед свинями.

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На щастя, у Європі дедалі гучніше звучать тверезі голоси. Країни оборонної групи E5 – Британія, Німеччина, Франція, Італія та Польща – констатують, що Росія є довгостроковою загрозою номер один. А німецькі дипломати публічно визнають гірку правду: політика двадцятирічного задобрювання агресора через торгівлю газом зазнала нищівного фіаско. Росія обрала імперську війну, і повернення до звичного ведення справ уже ніколи не буде.

А якщо хтось на Заході все ще плекає надію на мирне порозуміння, хай подивиться свіже інтерв'ю так званого православного олігарха Малофєєва британському телебаченню. Цей персонаж на повному серйозі, кліпаючи очима, стверджує: "Ми християни і хочемо зберегти життя, тому нам треба скинути ядерну бомбу на Західну Україну".

Це і є справжній діагноз сучасної Росії. З дикунами, які пропонують зупиняти смерті ядерним ударом, не ведуть переговорів – їх знищують або заганяють за міцний залізний паркан.