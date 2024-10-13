На Facebook-сторінці 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ з'явилося відео із допитом полоненого окупанта. Росіянин розповів свою "жалісну" історію потрапляння на фронт.

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Важке дитинство і вбивство в обмін на весілля

Полонений на відео виявився контрактником. Чоловік розповів, що він жив лише з бабусею. Його маму вбив співмешканець, а старший брат сів у в'язницю за вбивство. Відсидівши 15 років, він знову потрапив за грати. Вже там родич підписав контракт з армією, бо йому обіцяли за півроку онулювати всі його судимості.

Сам полонений дізнався про можливість контрактної служби з реклами у Telegram-каналі. Каже на рішення піти на війну повпливала потреба у коштах. Він хотів облаштувати приватний будинок і зіграти весілля. За підписання контракту окупант отримав 1,6 мільйонів рублів.

Також полонений поділився, що серед його товаришів по зброї були китайці. Ті не розуміли російської мови, тому з ними спілкування зазвичай відбувалося за допомогою жестів.

Крім того, росіянин поскаржився на командування, яке змушує захопити позицію і тримати оборону. Тих, хто відступив, одразу розстрілюють.

За словами загарабника, він потрапив у полон, коли разом з ще сімома окупантами пішов шукати воду. Група наштовхнулася на українських бійців. Шестеро окупантів загинули, а він та "китаєць" здалися у полон.

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