Удар по Києву, коли там перебуває лідер найбільшої економічної потуги Європи Фрідріх Мерц або посли союзних держав, – це не випадковий епізод і не просто елемент військової кампанії. Це демонстративний і зухвалий акт залякування, яким Кремль намагається диктувати свої умови всьому цивілізованому світу. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Головна мета Кремля: залякати іноземних дипломатів

Навіщо Путіну влаштовувати це пекло у столиці саме під час міжнародних візитів? Перша й найочевидніша мета – це психологічний терор проти західного світу. У Москві щиро вірять, що ракетне цунамі над головами іноземних послів змусить західні дипломатичні місії в паніці втекти з Києва. Диктатор прагне створити атмосферу страху, щоб європейські політики почувалися беззахисними й під цим тиском почали схиляти Україну до поступок та капітуляції на умовах Кремля.

Це класична тактика терористичного режиму: показати, що для Росії не існує жодних дипломатичних імунітетів, червоних ліній чи норм міжнародного права. Завдаючи ударів по цивільних об'єктах, медичних центрах, складах ліків та дитячих садках, російське Міноборони цинічно таврує це як "удари у відповідь" на українські атаки по ворожих НПЗ. Вони прагнуть перекрутити реальність і виставити агресора жертвою.

Намагання паралізувати Київ та економіку України

Другою ключовою ціллю путінських атак є намагання влаштувати логістичний та економічний колапс української столиці. Прицільні удари по мостах через Дніпро, зокрема по таких критично важливих вантажних артеріях, як Південний міст, спрямовані на те, щоб розірвати транспортне сполучення, зупинити рух товарів і паралізувати щоденне життя мегаполісу.

Російські окупанти ще з 2022 року мріяли перерізати всі мостові переходи вздовж Дніпра, аби ізолювати регіони та створити хаос. Створюючи постійну загрозу для мостів та об'єктів енергетики, ворог прагне завдати нищівного удару по цивільному сектору економіки, розірвати виробничі ланцюжки й виснажити внутрішню стійкість нашого суспільства.

Чому ракетний шантаж Путіна виявився діркою від бублика

Однак ця кремлівська тактика терору вже вкотре дає масштабний збій. Путін знову фатально прорахувався, оцінюючи рішучість як українців, так і наших партнерів. Наївні сподівання залякати іноземних представників розбилися об тверду позицію західних дипломатів. Чітка заява пані посла ЄС Катерини Матернової – "ми всі тут, ми залишаємося в Києві, Путіну нас не налякати" – стала потужним ляпасом для Кремля.

Західні лідери й дипломати бачать цей ворожий цинізм на власні очі. Коли німецького політика вивозять на відкритий простір під час тривоги, і він нервово оглядає київське небо, це має ставати не приводом для переляку, а прямим закликом до дії. Це найкраща декорація для того, щоб нарешті запитати: де ж довгоочікувані ракети Taurus та чому досі існують обмеження на знищення військових об'єктів на території Росії?

Стійкість столиці та неминучість української відповіді

Окрім того, сама українська інфраструктура виявилася набагато міцнішою, ніж вважають російські генерали. Наші мости через Дніпро будувалися за суворими радянськими ГОСТами із розрахунком на захмарні навантаження, і ворожі дрони чи поодинокі прильоти не здатні легко їх вивести з ладу. Але головне – Україна більше не грає суто в обороні.

Як влучно зазначив Президент Володимир Зеленський: "Вони що, думають, що все безкарно і ми не будемо відповідати? Будемо ще як". І ми вже відповідаємо на повну потужність. Наша операція "Кримський рубильник off" триває: окупаційний Крим занурюється в блекаут, а ворог змушений зводити багатоешелоновані лінії оборони навколо незаконного Кримського мосту, намагаючись захиститися від українських катерів.

Українські Сили оборони цілеспрямовано полюють на пускові установки "Іскандерів", нищать ворожу авіацію просто на аеродромах у Росії (як це було під час успішного удару по винищувачах Су-34 та Су-35 в Адигеї) і системно випалюють російську нафтопереробку.

Дії замість красивих слів: що насправді потрібно Україні

Присутність іноземних дипломатів у Києві під час обстрілів – це важливий і красивий жест, але одного лише пафосу недостатньо. Нам потрібна практична, вимірювана допомога, а не нескінченні повчання чи висунення безглуздих умов виснаженій українській економіці.

Замість вимог піднімати податки чи нескінченно шукати "тінь", європейські партнери мають подвоїти фінансову та військову підтримку України. Нам потрібні конкретні гроші на масштабування власного виробництва зброї, далекобійних ракет та ударних БПЛА. Коли наші дрони прилітають по російських НПЗ, Капотні чи енергетичних вузлах у Новому Уренгої – це створює ту саму красиву картинку, яку змушені показувати всі світові ЗМІ, розриваючи російські фейки.

Висновок: російська економіка тоне, агресор програє

Незважаючи на всі істеричні заяви Медведєва з погрозами "космічних воєн" і знищення супутників Starlink, реальність для Росії невтішна. Ворожа економіка тримається лише за рахунок накопичених ресурсів, але вона незворотно тоне. Якщо Україна методично добиватиме нафтопереробні заводи, енергетичну систему та газову інфраструктуру Росії, російський цивільний сектор і військово-промисловий комплекс просто зупиняться.

Шантаж Путіна не спрацює. Київ вистоїть, мости витримають, а західні дипломати нікуди не втечуть. Єдиний результат, якого досяг російський диктатор своїми варварськими ударами по українській столиці, – це остаточне усвідомлення всім світом того, що з терористом нема про що домовлятися. Його можна лише здолати силою та позбавити економічної здатності вести війну.