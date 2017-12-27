Російський адвокат став захисником громадянина Норвегії, якого РФ обвинуватила у шпигунстві
03:13, сьогодні 90
Російський адвокат Ілля Новіков, який свого часу захищав Надію Савченко, став захисником громадянина Норвегії Фруда Берга, обвинуваченого в Росії в шпигунстві.
Новіков порівняв цю справу зі справою українського політв'язня Юрія Солошенка, пише "Укрінформ". Лефортовський суд Москви заарештував норвежця через підозри у шпигунстві.
Його справа пов'язана з 24-річним росіянином Олексієм Житнюком, який був арештований раніше і звинувачується у держзраді. Слідство вважає, що Житнюк передавав відомості про військово-морський флот Росії Бергу.
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Джерело: 24 Канал
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