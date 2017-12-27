Російський адвокат став захисником громадянина Норвегії, якого РФ обвинуватила у шпигунстві

Російський адвокат Ілля Новіков, який свого часу захищав Надію Савченко, став захисником громадянина Норвегії Фруда Берга, обвинуваченого в Росії в шпигунстві.

Новіков порівняв цю справу зі справою українського політв'язня Юрія Солошенка, пише "Укрінформ". Лефортовський суд Москви заарештував норвежця через підозри у шпигунстві.

Його справа пов'язана з 24-річним росіянином Олексієм Житнюком, який був арештований раніше і звинувачується у держзраді. Слідство вважає, що Житнюк передавав відомості про військово-морський флот Росії Бергу.

Читайте також: Російський адвокат виступив за візовий режим України з РФ