Російський газ
18:30, 10 квітня 2009 242
"Газпром" продаватиме блакитне паливо українським хімікам.
Кабінет міністрів дозволив деяким виробникам азотних мінеральних добрив купувати газ, який використовується як сировина, у нерезидентів України напряму, минаючи "Нафтогаз". Таке право отримали Одеський припортовий завод, черкаський "Азот", "Рівнеазот", "Стірол", "Дніпроазот", а також "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот". Ухвалення відповідної урядової постанови ініціювали у Союзі хіміків України. Мовляв, такий крок відповідає Меморандуму про співпрацю у газовій сфері, підписаному між Києвом та Москвою у жовтні минулого року. Іншої думки у "Нафтогазі". Там переконані, що пряма закупівлі палива у нерезидентів призведе до порушення газового балансу як України, так і Росії. Зауважимо, імпортне блакитне паливо вітчизняним хімікам постачатиме "Газпром збут Україна" - дочка російської монополії. Нацкомісія з регулювання електроенергетики розгляне питання про видачу відповідної ліцензії цій компанії 16 квітня.
Джерело: 24 Канал
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