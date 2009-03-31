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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російський шантаж

22:03, 31 березня 2009 273

Шантаж по-російськи.

Москва не дасть Україні кредит, якщо її інтереси не врахують в питаннях енергетики. Йдеться про модернізацію української газотранспортної системи. Президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв, перебуваючи у вівторок у Берліні заявив, що офіційний Київ може забути про 5 мільярдів позики, які просить уряд Тимошенко, якщо Росію не долучать до діалогу між Україною та ЄС.Дмітрій Мєдвєдєв (президент Російської Федерації): "Наші українські партнери порахували для себе правильним продовжити цей діалог без учвсті Росії - ми звичайно теж робитимемо для себе відповідні висновки. Українські колеги нас просять про багато що. Грошей просять дати наприклад, як же ми можемо дати гроші, якщо ми не можемо домовиться про саме важливе питання".Невдоволення північного сусіда, нагадаємо, спровокувала декларація між Україною та ЄС про модернізацію газотранспортної системи, яку сторони підписали 23 березня у Брюсселі. Цю подію російське МЗС назвало "недружнім кроком щодо Росії". Хоча українські посадовці неодноразово запевняли, що Росія може в будь-який момент долучитися до процесу модернізації. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 березня 2009
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