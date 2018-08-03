Російського легкоатлета відсторонили від змагань через підозру у вживанні допінгу

Російського стрибуна у висоту Данила Лисенка тимчасово відсторонили від змагань. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) підозрює росіянина у вживанні допінгу.

Причиною для відсторонення Данила Лисенка та відкриття справи проти нього стало те, що він порушив так звані правила доступності, пропустивши три допінг-тести за останні 12 місяців. Лисенко не надавав Інформацію про своє місце перебування та не проходив допінг-тести у позазмагальний період.

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Варто зазначити, що у цьому сезоні Лисенко виграв етапи «Діамантової ліги» в Монако та Лозанні. При цьому у Монако він повторив найкращий результат сезону в світі – 2,40. Окрім того, він є чемпіоном світу 2018 року в приміщені. У 2017 році Лисенко став срібним призером чемпіонату світу в Лондоні.

Росіянин мав брати участь у Чемпіонаті Європи, який 6 серпня стартує у Берліні. При цьому він виступав би під нейтральним прапором, через те, що російська федерація досі відсторонена від змагань. І до участі у турнірі допущені лише 30 спортсменів

Якщо Лисенко признає себе винним, його дискваліфікація почне діяти з 3 серпня 2018 року. Хоча він може передати свою справу на розгляд в Спортивний арбітражний суд. Однак рішення він повинен прийняти до 13 серпня.

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