01:21
2 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      18:42, 1 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Роттердам + зникне з 1 липня, – Данилюк

      8393 Читать новость на русском
      Олександр Данилюк запенив, що з 1 липня "Роттердам +" просто зникне
      Олександр Данилюк запенив, що з 1 липня "Роттердам +" просто зникне / Getty Images

      З 1 липня схема заробітку "Роттердам +" просто зникне, повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк. "Роттердам +" – це методика формування ціни на вугілля при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні.

      Якщо це рішення набуде чинності, всі ті, від кого залежить впровадження ринку електроенергії, мають низку ризиків, сказав Данилюк на брифінгу. Щоб зменшити негативний ефект на українців та економіку країни, вони повинні працювати цілодобово і нести свою відповідальність.

      Читайте також: "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію

      Секретар РНБО наголосив, що в разі відтермінування закону про ринок електроенергії, повинна відбутися зустріч з депутатами Верховної Ради і це питання має стати пріоритетним.

      Дивіться відео з брифінгу Данилюка:

      На 1 липня запланований запуск закону "Про ринок електричної енергії", який схвалили ще в 2017 році. Закон має ввести нову модель ринку електроенергії: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

      24 травня представництво Євросоюзу та ЄБРР рекомендували відтермінувати впровадження нового ринку електроенергії, проте український парламент провалив розгляд законопроекту про відтермінування.

      Що таке "Роттердам+"? Це запроваджена з 2016 року методика формування ціни на вугілля при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Методику вели через втрату Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинились на непідконтрольній території.

      Тож, щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах. Туди доставляють вугілля з Африки та Америки.

      Проте щомісяця формула збирає надлишковий мільярд гривень. Так, реальна переплата за перші 2,5 роки дії формули "Роттердам+" склала майже 35 мільярдів гривень.

      blog_ava
      Дональд Трамп назвав Меган Маркл "противною"
      1 червня
      1945
      Теги: Новини України Новини політики Енергетика Олександр Данилюк РНБО Комунальні послуги Електроенергія Ринок електроенергії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 1 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 травня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук