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”Royksopp”

19:19, 5 березня 2009 204

Після 3 років мовчання - нова робота.

Норвезький електронний гурт ”Royksopp” випускає нову платівку під назвою “Junior”. Нова робота ”Royksopp”, за словами Торбйорна Брюндтланда, одного з учасників гурту, це не лише звичні треки у стилі поп-електро, але й нові експерименти у музиці.Торбйорн Брюндтланд (“Royksopp”): “Звісно, ми трохи попотіли над платівкою. Але загалом протягом запису цього альбому ми були дуже щасливі і впевнені у собі. І тепер ми носимо це відчуття всюди за собою, і саме цим наповнений альбом”.Остання платівка “ROYKSOPP” вийшла ще у 2006. Щоправда, тоді норвежці видали запис живого виступу під назвою “Royksopp's Night Out”. Студійний запис - альбом ”The Understanding” хлопці видали роком раніше. А перший альбом ”Royksopp” ”Melody A.M”. з’явився у світових крамницях ще у 2001. Відтак, платівка “Junior” стане третім студійним записом норвежців.Торбйорн Брюндтланд (“Royksopp”): “Відколи ми випустили “Melody AM”, а потім ще й “The Understanding”, навколо нас створилася така лихоманка, якої ми аж ніяк не очікували. Отож, ми вирішили взяти перерву, потусуватися трохи з друзями, подумати, посміятися, поплакати, одним словом, пожити життям”.16 березня ”Royksopp” випустять перший сингл із нового альбому під назвою “Happy Up Here”, а вже 23 березня у світ вийде й сама платівка “Junior”. На вересень цього ж року запланований реліз другої частини альбому під назвою “Senior”. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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