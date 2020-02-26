"Роза Вітрів" вперше запускає рейси до Кривого Рогу

"Роза Вітрів" відкрила нові рейси з Києва до Кривого Рогу та Івано-Франківська. Також на зимовий період авіакомпанія планує розширити географію польотів з Івано-Франківська до Дніпра, Харкова та Одеси.

Нові рейси авіакомпанія запровадила у межах нової регіональної програми, повідомив гендиректор "Рози Вітрів" Володимир Каменчук в інтерв'ю Avianews.

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Наразі розклад рейсів до Кривого Рогу та вартість квитків невідома. Рейси виконуватиме турбогвинтовий літак ATR 72-600, що вміщує до 70 людей. Проте розклад передбачає також залучення Embraer 145. Також Каменчук сказав, що до кінця 2020 року "Роза Вітрів" повинна отримати 5 літаків ATR 72-600.

Цей тип літаків у подальшому використовуватимуть для міжнародних рейсів:

Київ – Бухарест – Київ.

Київ – Любляна – Київ.

Київ – Софія – Київ.

Київ – Загреб – Київ.

Що відомо про "Розу Вітрів"?Авіакомпанія "Роза Вітрів" або Windrose Airlines заснована 28 жовтня 2003 року, базується у Київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Частка чартерних авіаперевезень авіакомпанії на українському ринку становить приблизно 60%. Авіакомпанія поступово виходить на ринок регулярних перевезень. Її флот налічує 9 літаків, з них 6 – Airbus A320 та А321, і ще 3 – Embraer ERJ-145.



Вік українських авіакомпаній / Інфографіка 24 каналу

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