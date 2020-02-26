17:10
26 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля: Німфа Віола дарує радість ближнім. Фірмова російська походка
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 лютого
      Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 25 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ

      "Роза Вітрів" вперше запускає рейси до Кривого Рогу

      -
      Нові рейси Україною від "Рози Вітрів" / nv.ua

      "Роза Вітрів" відкрила нові рейси з Києва до Кривого Рогу та Івано-Франківська. Також на зимовий період авіакомпанія планує розширити географію польотів з Івано-Франківська до Дніпра, Харкова та Одеси.

      Нові рейси авіакомпанія запровадила у межах нової регіональної програми, повідомив гендиректор "Рози Вітрів" Володимир Каменчук в інтерв'ю Avianews.

      До теми: Windrose суттєво знизила тарифи на рейси Україною: ціни та напрямки

      Наразі розклад рейсів до Кривого Рогу та вартість квитків невідома. Рейси виконуватиме турбогвинтовий літак ATR 72-600, що вміщує до 70 людей. Проте розклад передбачає також залучення Embraer 145. Також Каменчук сказав, що до кінця 2020 року "Роза Вітрів" повинна отримати 5 літаків ATR 72-600.

      Цей тип літаків у подальшому використовуватимуть для міжнародних рейсів:

      • Київ – Бухарест – Київ.
      • Київ – Любляна – Київ.
      • Київ – Софія – Київ.
      • Київ – Загреб – Київ.

      Що відомо про "Розу Вітрів"?Авіакомпанія "Роза Вітрів" або Windrose Airlines заснована 28 жовтня 2003 року, базується у Київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Частка чартерних авіаперевезень авіакомпанії на українському ринку становить приблизно 60%. Авіакомпанія поступово виходить на ринок регулярних перевезень. Її флот налічує 9 літаків, з них 6 – Airbus A320 та А321, і ще 3 – Embraer ERJ-145.

      Вік українських авіакомпаній
      Вік українських авіакомпаній / Інфографіка 24 каналу

      Важливо! МАУ анонсувала "весняні" знижки на рейси до Європи

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України МАУ Тарифи Ціни Новини Кривого Рогу Новини Києва авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Європа і коронавірус: чому спалах почався в Італії?
      Борис Немировський
      сьогодні , 16:30 Популярний серед терористів: чим небезпечний російський Telegram
      Віталій Дейнега
      сьогодні , 12:30 5 найпоширеніших помилок в інтер'єрі українських квартир – фото
      Ростислав Струтинський
      25 лютого , 15:52 Кращі дилери з продажу електрокамінів Dimplex відвідали масштабний завод в Ірландії
      Соня Волошин
      сьогодні , 16:00 Російські спецслужби приховують смерть своїх найманців-"вагнерівців" у Сирії: деталі
      Михайло Макарук
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук