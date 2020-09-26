Журналісти 24 каналу побували біля місця трагедії на Харківщині – катастрофи літака Ан-26 з курсантами, у якій загинули 25 людей. У свідків вдалося дізнатися моторошні подробиці того, що відбулося.

Свідки жахливої події розповіли журналістці 24 каналу Анні Черненко, що саме вони бачили.

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Настя і Ярослав їхали на Чугуїв і побачили, як просто перед ними впав літак.

Ми побачили пожежу, різко зупинилися… Людина палала… Ярік побіг за вогнегасником. Він двох витягнув і гасив їх,

– пригадала Настя.

Ярослав додав, що разом із ним загасити людей, які горіли, намагалися й інші водії з автомобілів, що їхали трасою.

Той, який горів… Ми з нього повністю одяг знімали, він весь кипів просто,

– розповів Ярослав моторошні деталі.

Щодо другого хлопця, якого вдалося відтягнути від літака – за словами Ярослава, у нього була розбита голова, поріз на нозі, він весь був у крові, але при цьому при тямі та нормально розмовляв.

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Коротко про трагедію під Чугуєвом

Катастрофа сталася 25 вересня приблизно о 20:50 неподалік військового аеропорту в Чугуєві.

Літак АН-26 з українськими курсантами розбився та згорів. 25 людей загинули, 2 вдалося вижити.

За попередніми даними, до катастрофи могла призвести відмова одного із двигунів літака.

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