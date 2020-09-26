"Він весь кипів": свідки намагалися врятувати людей з палаючого літака – відео
Журналісти 24 каналу побували біля місця трагедії на Харківщині – катастрофи літака Ан-26 з курсантами, у якій загинули 25 людей. У свідків вдалося дізнатися моторошні подробиці того, що відбулося.
Свідки жахливої події розповіли журналістці 24 каналу Анні Черненко, що саме вони бачили.
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Настя і Ярослав їхали на Чугуїв і побачили, як просто перед ними впав літак.
Ми побачили пожежу, різко зупинилися… Людина палала… Ярік побіг за вогнегасником. Він двох витягнув і гасив їх,
– пригадала Настя.
Ярослав додав, що разом із ним загасити людей, які горіли, намагалися й інші водії з автомобілів, що їхали трасою.
Той, який горів… Ми з нього повністю одяг знімали, він весь кипів просто,
– розповів Ярослав моторошні деталі.
Щодо другого хлопця, якого вдалося відтягнути від літака – за словами Ярослава, у нього була розбита голова, поріз на нозі, він весь був у крові, але при цьому при тямі та нормально розмовляв.
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Коротко про трагедію під Чугуєвом
- Катастрофа сталася 25 вересня приблизно о 20:50 неподалік військового аеропорту в Чугуєві.
- Літак АН-26 з українськими курсантами розбився та згорів. 25 людей загинули, 2 вдалося вижити.
- За попередніми даними, до катастрофи могла призвести відмова одного із двигунів літака.
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