Розчаровані урядом

54% громадян Ізраїлю розчаровані новим Кабінетом міністрів.

Не встиг новий уряд Ізраїлю приступити до роботи, як вже викликав розчарування не лише у своїх співгромадян, а й у деяких міністрів. За даними опитування, більше половини ізраїльтян незадоволені новим Кабінетом. І лише менше третини опитаних зізналися, що повністю задоволені урядовцями, які тільки учора склали присягу. Невдоволення у мешканців, як припускає газета "Гаарец", викликає надто велика кількість міністрів, а також незрозумілість функцій низки відомств у новому уряді.Кабінет Нетаньяху, зазначимо, налічує 30 міністерств. Не диво, що серед такої кількості міністрів також далеко немає єдності. Так, глава МЗС Авігдор Ліберман обурений намірами прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху розширити ядро уряду, так званий "вузький кабінет", який власне і приймає ключові рішення. В уряді Ехуда Ольмерта, до слова, сюди, окрім самого прем'єра, входили міністр закордонних справ та міністр оборони. Нетаньяху ж хотів розширити цей "вузький кабінет" до восьми осіб.