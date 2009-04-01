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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Розчаровані урядом

Фінансові ринки 13:19, 1 квітня 2009 249

54% громадян Ізраїлю розчаровані новим Кабінетом міністрів.

Не встиг новий уряд Ізраїлю приступити до роботи, як вже викликав розчарування не лише у своїх співгромадян, а й у деяких міністрів. За даними опитування, більше половини ізраїльтян незадоволені новим Кабінетом. І лише менше третини опитаних зізналися, що повністю задоволені урядовцями, які тільки учора склали присягу. Невдоволення у мешканців, як припускає газета "Гаарец", викликає надто велика кількість міністрів, а також незрозумілість функцій низки відомств у новому уряді.Кабінет Нетаньяху, зазначимо, налічує 30 міністерств. Не диво, що серед такої кількості міністрів також далеко немає єдності. Так, глава МЗС Авігдор Ліберман обурений намірами прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху розширити ядро уряду, так званий "вузький кабінет", який власне і приймає ключові рішення. В уряді Ехуда Ольмерта, до слова, сюди, окрім самого прем'єра, входили міністр закордонних справ та міністр оборони. Нетаньяху ж хотів розширити цей "вузький кабінет" до восьми осіб.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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